Курс доллара вырос почти на 49 копеек, евро теряет 10 копеек

Центральный Банк России с 20 февраля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0747 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 6,10 копейки.

Официальный курс доллара в размере 76,6405 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 48,81 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,1669 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 10,14 копейки.