Курс доллара вырос почти на 5 копеек, евро – на одну копейку

Центральный банк России с 23 октября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 77,0809 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 4,87 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,3563 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 1,15 копейки.