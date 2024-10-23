Курс доллара вырос почти на 5 копеек, евро теряет 48 копеек

Центральный Банк России с 24 октября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,5192 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,71 копейки.

Официальный курс доллара в размере 96,6379 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 4,61 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 104,3815 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 48,45 копейки.