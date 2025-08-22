Курс доллара вырос почти на 50 копеек, евро окреп на 12 копеек

Центральный Банк России с 23 августа 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1982 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 4,20 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,7498 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 49,50 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,6274 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 12,25 копейки.