Курс доллара вырос почти на 50 копеек, евро теряет 55 копеек

Центральный Банк России с 12 апреля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 93,7196 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 49,98 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,6793 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 55,40 копейки.