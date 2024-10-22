Курс доллара вырос почти на 50 копеек, евро укрепляется на 46 копеек

Центральный Банк России с 23 октября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,5463 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 7,30 копейки.

Официальный курс доллара в размере 96,5918 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 49,94 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 104,8660 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 46,44 копейки.