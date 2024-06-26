Курс доллара вырос почти на 53 копейки, евро поднялось почти на 38 копеек

Центральный Банк России с 27 июня 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,8748 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 6,43 копейки.

Официальный курс доллара в размере 87,8064 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 52,94 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,1131 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 37,84 копейки.