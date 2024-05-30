Курс доллара вырос почти на 53 копейки, евро прибавляет 24 копейки

Центральный Банк России с 31 мая 2024 года установил официальный курс доллара в размере 89,7869 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 52,80 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,1347 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 24,37 копейки.