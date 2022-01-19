Курс доллара вырос почти на 54 копейки, евро – на 11 копеек

Центральный банк России с 19 января 2022 года установил официальный курс доллара в размере 76,8697 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 53,50 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,1318 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 11,02 копейки.

А в это время, как сообщает ЦБ РФ, в условиях роста волатильности курса рубля физические лица демонстрировали нетипичное для конца 2021 года поведение на валютном рынке. В отличие от прошлых лет, в ноябре-декабре прошлого года они совершали рекордно низкие нетто-покупки иностранной валюты в сумме 189 млн долларов (в ноябре - нетто-продажи), тем самым оказывая в этот период стабилизирующее влияние на валютный рынок.

ЦБ считает, что такое поведение граждан могло объясняться низким спросом на валюту из-за ограничений на зарубежные поездки. При этом регулятор подчеркивает, что в 2020 году в аналогичной ситуации физлица, наоборот, приобрели рекордный объём иностранной валюты в конце года. «В целом граждане играют контрциклическую роль на валютном рынке, способствуя ограничению волатильности курса рубля», - подчеркивает Банк России.