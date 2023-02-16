Курс доллара вырос почти на 56 копеек, евро укрепилось на 41 копейку

Центральный Банк России с 17 февраля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 74,7638 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 55,61 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 79,9764 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 41,10 копейки.