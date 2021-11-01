Курс доллара вырос почти на 57 копеек, евро теряет 12 копеек

Центральный банк России со 2 ноября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 71,0863 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 56,63 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,1687 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 12,11 копейки.