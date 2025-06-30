Мурманская область. Арктика (16+)30.06.25 17:47
Курс доллара вырос почти на 6 копеек, евро снизилось на 1 копейку
Центральный Банк России с 1 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9298 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,35 копейки.
Официальный курс доллара в размере 78,5284 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 5,99 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 92,2672 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,13 копейки.
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