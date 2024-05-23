Курс доллара вырос почти на 6 копеек, евро теряет 2 копейки

Центральный Банк России с 24 мая 2024 года установил официальный курс доллара в размере 90,2486 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 5,99 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,8788 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,01 копейки.