Курс доллара вырос почти на 60 копеек, евро – на 55 копеек

Центральный банк России с 7 августа 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,6376 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 59,79 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,1722 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 55,44 копейки.