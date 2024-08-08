Курс доллара вырос почти на 61 копейку, евро подрос на 29 копеек

Центральный Банк России с 9 августа 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,8664 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 5,90 копейки.

Официальный курс доллара в размере 86,5621 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 60,78 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,1333 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 29,14 копейки.