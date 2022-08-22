Мурманская область. Арктика (16+)22.08.22 16:20
Курс доллара вырос почти на 61 копейку, евро укрепляется на 14 копеек
Центральный Банк России с 23 августа 2022 года установил официальный курс доллара в размере 59,7419 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 60,98 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 59,5344 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 14,10 копейки.
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