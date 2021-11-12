Курс доллара вырос почти на 62 копейки, евро – на 56 копеек

Центральный банк России с 13 ноября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 71,8118 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 61,54 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,2173 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 56,21 копейки.