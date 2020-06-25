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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.20 13:20

Курс доллара вырос почти на 63 копейки, евро – почти на 38 копеек

Центральный банк России с 26 июня  2020 года установил официальный курс доллара в размере 69,4660 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 62,84 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 78,0589 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 37,57 копейки.

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