Курс доллара вырос почти на 63 копейки, евро – почти на 38 копеек

Центральный банк России с 26 июня 2020 года установил официальный курс доллара в размере 69,4660 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 62,84 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 78,0589 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 37,57 копейки.