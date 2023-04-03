Курс доллара вырос почти на 63 копейки, евро укрепился почти на 51 копейку

Центральный Банк России с 4 апреля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 77,9510 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 62,77 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 84,6185 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 50,69 копейки.