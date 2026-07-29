Курс доллара вырос почти на 66 копеек, евро прибавляет почти 58 копеек

Центральный Банк России с 30 июля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,7215 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 13,04 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,3570 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 65,90 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,2051 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 57,59 копейки.