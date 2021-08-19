Курс доллара вырос почти на 69 копеек, евро укрепилось на 49 копеек

Центральный банк России с 20 августа 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,1503 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 68,70 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,6150 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 49,40 копейки.