Курс доллара вырос почти на 7 копеек, евро укрепляется почти на 3 копейки

Центральный Банк России с 16 июля 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,9791 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,25 копейки.

Официальный курс доллара в размере 87,8077 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 6,50 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 95,7849 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,61 копейки.