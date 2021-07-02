Курс доллара вырос почти на 71 копейку, евро – на 66 копеек

Центральный банк России с 3 июля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,6175 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 70,89 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,0748 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 66,35 копейки.