Курс доллара вырос почти на 71 копейку, евро укрепляется на 45 копеек

Центральный Банк России с 18 января 2024 года установил официальный курс доллара в размере 88,3540 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 70,83 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,0531 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 45,24 копейки.