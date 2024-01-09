Курс доллара вырос почти на 72 копейки, евро снижается почти на 21 копейку

Центральный Банк России с 10 января 2024 года установил официальный курс доллара в размере 90,4040 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 71,57 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,9825 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 20,94 копейки.