Курс доллара вырос почти на 72 копейки, евро укрепился почти на 34 копейки

Центральный Банк России с 19 декабря 2023 года установил официальный курс доллара в размере 90,4162 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 71,96 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,7578 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 33,92 копейки.