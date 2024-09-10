Курс доллара вырос почти на 73 копейки, евро – на 59 копеек

Центральный Банк России с 11 сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,6952 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 6,90 копейки.

Официальный курс доллара в размере 91,1127 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 72,74 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,4995 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 59,28 копейки.