Курс доллара вырос почти на 79 копеек, евро поднялось на 19 копеек

Центральный Банк России с 4 октября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 99,2677 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 78,92 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 104,0621 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 19,41 копейки.