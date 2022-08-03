Курс доллара вырос почти на 8 копеек, евро теряет 14 копеек

Центральный Банк России с 4 августа 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,2374 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 7,79 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,1243 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 14,13 копейки.