Курс доллара вырос почти на 8 копеек, евро теряет 86 копеек

Центральный Банк России с 20 июня 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8060 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,24 копейки.

Официальный курс доллара в размере 73,4390 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 7,99 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 84,1684 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 86,21 копейки.