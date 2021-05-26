Курс доллара вырос почти на 8 копеек, евро теряет почти 2 копейки

Центральный банк России с 27 мая 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,4737 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 7,74 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,9392 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,53 копейки.