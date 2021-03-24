Курс доллара вырос почти на 80 копеек, евро – на 28 копеек

Центральный банк России с 25 марта 2021 года установил официальный курс доллара в размере 76,1535 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 79,50 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,0515 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 28,45 копейки.