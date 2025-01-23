Курс доллара вырос почти на 82 копейки, евро – почти 42 копейки

Центральный Банк России с 24 января 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,5786 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,43 копейки.

Официальный курс доллара в размере 99,0978 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 81,74 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 103,6612 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 41,93 копейки.