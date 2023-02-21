Курс доллара вырос почти на 82 копейки, евро укрепляется почти 63 копейки

Центральный Банк России с 22 февраля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 74,8596 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 81,64 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 79,7588 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 62,58 копейки.