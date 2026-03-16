Курс доллара вырос почти на 83 копейки, евро укрепилось на 67 копеек

Центральный Банк России с 17 марта 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,7441 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 9,37 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,0517 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 82,63 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,6555 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 67,08 копейки.