Курс доллара вырос почти на 84 копейки, евро укрепляется почти на 62 копейки

Центральный Банк России с 14 февраля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 73,6307 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 83,84 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 78,6710 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 61,68 копейки.