Курс доллара вырос почти на 85 копеек, евро - почти на 18 копеек

Центральный Банк России с 7 октября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,2534 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 84,91 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 58,2392 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 17,79 копейки.