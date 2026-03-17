Курс доллара вырос почти на 86 копеек, евро укрепилось на 50 копеек

Центральный Банк России с 18 марта 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,8865 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 14,24 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,9103 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 85,86 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,1557 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 50,02 копейки.