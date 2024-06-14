Курс доллара вырос почти на 86 копеек, евро укрепился почти на 32 копейки

Центральный Банк России с 15 июня 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,1629 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 12,21 копейки.

Официальный курс доллара в размере 89,0658 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 85,78 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 95,1514 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 31,90 копейки.