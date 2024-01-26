Курс доллара вырос почти на 86 копеек, евро укрепляется почти на 46 копеек

Центральный Банк России с 27 января 2024 года установил официальный курс доллара в размере 89,5159 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 85,97 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,0945 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 45,80 копейки.