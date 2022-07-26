Курс доллара вырос почти на 88 копеек, евро поднялось на 73 копейки

Центральный Банк России с 27 июля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 58,6605 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 87,84 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 59,4068 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 73,27 копейки.