Курс доллара вырос почти на 89 копеек, евро поднялся на 71 копейку

Центральный Банк России с 4 октября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,4165 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 8,23 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,8969 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 88,84 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,0525 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 71,14 копейки.