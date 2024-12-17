Курс доллара вырос почти на 9 копеек, евро снижается почти на 36 копеек

Центральный Банк России с 18 декабря 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,9613 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 10,10 копейки.

Официальный курс доллара в размере 102,9979 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 8,54 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 108,3444 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 35,72 копейки.