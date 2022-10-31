Курс доллара вырос почти на 9 копеек, евро теряет 1 копейку

Центральный Банк России с 1 ноября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,6229 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 8,86 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,1196 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,32 копейки.