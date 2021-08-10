Курс доллара вырос почти на 9 копеек, евро теряет 8 копеек

Центральный банк России с 11 августа 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,5962 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 8,84 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,3578 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 8,00 копеек.