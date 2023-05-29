Курс доллара вырос почти на 9 копеек, евро утеряет почти 2 копейки

Центральный Банк России с 30 мая 2023 года установил официальный курс доллара в размере 80,0555 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 8,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,9013 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,77 копейки.