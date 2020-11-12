Курс доллара вырос почти на 91 копейку, евро – на 76 копеек

Центральный банк России с 12 ноября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 77,1148 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 90,73 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,8104 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 76,36 копейки.