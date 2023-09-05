Курс доллара вырос почти на 92 копейки, евро – почти на 49 копеек

Центральный Банк России с 6 сентября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 97,5383 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 91,84 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 104,9043 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 48,72 копейки.