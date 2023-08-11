Курс доллара вырос почти на 93 копейки, евро – почти на 82 копейки

Центральный Банк России с 12 августа 2023 года установил официальный курс доллара в размере 98,2066 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 92,72 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 107,9723 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 81,60 копейки.