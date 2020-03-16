Курс доллара вырос почти на 94 копейки, евро - почти на 89 копеек

Центральный банк России с 17 марта 2020 года установил официальный курс доллара в размере 74,1262 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 93,80 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,7471 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 88,61 копейки.